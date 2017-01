May oświadczyła, że Zachód powinien współpracować z Rosją z pozycji siły

„Nie ma niczego nieuniknionego w konflikcie Rosji i Zachodu, niczego nieuchronnego w planie powrotu do czasów «zimnej wojny». Ale powinniśmy współpracować z Rosją z pozycji siły. I musimy budować relacje, systemy i procesy w ten sposób, aby współpraca była bardziej prawdopodobna niż konflikt” — powiedziała May, zwracając się do członków Partii Republikańskiej USA w Filadelfii. Jej oświadczenie transmitowały amerykańskie stacje telewizyjne.

© Sputnik. Alex McNaughton Jako pierwsza do Trumpa pojedzie May

Według brytyjskiej premier takie podejście stało się szczególnie istotne po „nielegalnej aneksji Krymu”.

Jednocześnie May dopuściła możliwość współpracy Wielkiej Brytanii i USA z Rosją. Przy tym premier podkreśliła, że z prezydentem Rosji Władimirem Putinem trzeba być czujnym.

„W kwestii wsparcia przez Rosję (syryjskiego reżimu — red.) chciałabym przytoczyć przykład (prezydenta USA) Ronalda Reagana, który mówił o swojej współpracy z Michaiłem Gorbaczowem: «ufaj, ale sprawdzaj»” — powiedziała, przemawiając na konwencji Partii Republikańskiej w Filadelfii.

„Moja rada co do prezydenta Putina: «współpracować, ale być czujnym»” — dodała.

Ponadto premier Wielkiej Brytanii nazwała Rosję krajem z „krótką tradycją” demokracji.

„Kraje o krótkich tradycjach demokracji, wolności i zachowania praw człowieka — zwłaszcza Chiny i Rosja — czują się coraz pewniej w relacjach międzynarodowych” — powiedziała, zwracając się do członków Partii Republikańskiej USA Filadelfii.