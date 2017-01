Steinmeier: Rosja jest postrzegana jako poważny gracz na tle operacji w Syrii

„Wielkoskalowa operacja Rosji w Syrii została oczywiście rozpoczęta w tym celu, aby przeciwstawić się prowokującej pozycji USA, które zaliczyły Federację Rosyjską do sił regionalnych. Przynajmniej z punktu widzenia Rosjan wydaje się, że im się to udało. Rosja jest postrzegana jako poważny gracz wojskowy i polityczny. Być może wielu w Rosji to na krótki czas zadowoli, jednak Rosja nie powinna sama siebie oszukiwać. Nie będzie drogi powrotnej do czasów Jałty (konferencji jałtańskiej — red.)” — powiedział Steinmeier w wywiadzie dla gazety Süddeutsche Zeitung.

Według ministra Rosja nie będzie w stanie znaleźć partnerów tylko za pomocą swojej odnowionej siły militarnej. „Rosja nieuchronnie będzie musiała uciekać się do poszukiwania partnera także metodami politycznymi, jeśli chce odgrywać znaczącą rolę w międzynarodowej społeczności” — powiedział minister.

Dodał on również, że wysiłki Rosji i Turcji w kwestii rozwiązania problemu Syrii na negocjacjach w Astanie są tylko etapem przejściowym.

Według ministra operacja wojskowa Rosji w Syrii „przyczyniła się do upadku Aleppo” i wsparła reżim prezydenta Syrii Baszara al-Asada. „Ale wciąż jest daleko od rozwiązania dla Syrii. Zarówno Rosja, jak i Turcja wiedzą, że rozwiązanie tego konfliktu może się udać tylko przy udziale tych graczy, którzy zawsze byli zaangażowani w syryjski konflikt.