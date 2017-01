Tureccy wojskowi poprosili o azyl w Niemczech

© AFP 2016/ Abd Doumany Syryjska armia odzyskała kontrolę nad źródłem wody pod Damaszkiem

Z informacji gazety wynika, że objęła ich czystka w strukturach siłowych po przewrocie wojskowym, do którego doszło w Turcji w lipcu zeszłego roku. Żołnierze byli zmuszeni do opuszczenia swoich stanowisk w bazach sojuszu w Niemczech.

Jeden z tureckich wojskowych zapewnił, że „nie jest zwolennikiem puczystów". — Żołnierze, których objęły czystki, mają jedną wspólną cechę — odnosimy sukcesy, jesteśmy zorientowani na Zachód i opowiadamy się za świeckim państwem — wyjaśnił.

— Nie ma wątpliwości, że nie możemy odesłać do Turcji tych żołnierzy. Tam od razu trafią do więzienia — powiedział Stephan Mayer, deputowany do Bundestagu z frakcji CDU/CSU, ekspert ds. bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wcześniej Sąd Najwyższy Grecji postanowił nie deportować 8 tureckich żołnierzy, który uciekli śmigłowcem do tego kraju 16 lipca 2016 roku i poprosili o azyl. Sąd zdecydował, że w swoim kraju nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a ich życie będzie w niebezpieczeństwie. Tureckie władze oskarżyły ich o przygotowywanie zamachu na prezydenta Erdogana.