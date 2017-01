Na portalach społecznościowych pojawiły się apele o organizowanie demonstracji przeciwko Trumpowi. Są one związane z przekazaniem przez brytyjską premier Theresę May podczas wizyty w Waszyngtonie zaproszenia od królowej Elżbiety II dla amerykańskiej pary prezydenckiego do dowiedzenia Wielkiej Brytanii.

© AFP 2016/ Dominik Reuter Pierwsze ofiary polityki Trumpa

May powiedziała, że Trump przyjął zaproszenie, co spowodowało falę niezadowolenia, głównie wśród aktywistów ruchu Stand Up to Racism.

Theresa May jest pierwszym zagranicznym liderem, który odwiedził USA po inauguracji Donalda Trumpa.