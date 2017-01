Media: ustawa Trumpa zakazuje wjazdu do USA politykowi z Niemiec

© AFP 2016/ Dominik Reuter Pierwsze ofiary polityki Trumpa

Omid Nouripour urodził się w 1975 roku w Teheranie . Jako dziecko wraz z rodzicami przeprowadził się do Frankfurtu nad Menem. Od 2002 roku ma podwójne obywatelstwo — niemieckie i irańskie, co stwarza problem przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych zgodnie z nowymi przepisami.

Donald Trump podpisał w piątek ustawę, która zatrzymuje napływ uchodźców do USA na 120 dni, zakazuje na czas nieokreślony przyjmowania uchodźców z Syrii, zaostrza niektóre zasady wjazdu do Stanów Zjednoczonych, a także na 90 dni zatrzymuje wjazd do USA ludzi z szeregu panśtw o przeważająco muzułmańskiej ludności. Według danych agencji Reutera, ze sformułowania ustawy wynika, że mowa o tymczasowym zakazie wjazdu dla obywateli Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Jemenu, Libii i Somalii.

Zakaz wjazdu obowiązuje dla posiadaczy dwóch paszportów. W analogicznej sytuacji oprócz Nouripoura znalazły się dziesiątki tysięcy mieszkańców Niemiec.

„Na moim przykładzie widać, na ile aburdalny jest zakaz wjazdu wydany przez Trumpa" — powiedział polityk. Omid Nouripour uważa, że Niemcy powinny domagać się zniesienia zakazu.

Amerykańska wiza Nouripoura wygasa pod koniec lutego. Złożył on dokumenty po nową wizę jeszcze zanim ustawa weszła w życie, jednak nie liczy teraz na jej otrzymanie. Jako deputowany do Bundestagu Nouripour ma paszport dyplomatyczny, jednak i ten dokument w danym przypadku jest bezużyteczny, jak zauważa „Der Spiegel".