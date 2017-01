W niedzielę litewski parlamentarzysta Linas Balsys na konferencji „Świat w 1017 roku. Spojrzenie z Wilna" oznajmił, że UE powinna omówić kwestię „powrotu" Kaliningradu do Europy, podkreślając, że powojenne granice utraciły moc prawną — pisze portal informacyjny Baltnews.lt. Zdaniem Balsysa Rosja została pozbawiona prawa do obwodu kaliningradzkiego po „aneksji" Krymu i teraz przynależność ziemi byłych Prus Wschodnich wymaga dyskusji na szczeblu międzynarodowym.

„A potrafią zwrócić Rosji Wileński Kraj?" — powiedział Dżabarow w wywiadzie dla RIA Novosti, komentując inicjatywę Balsysa. Jak przypomniał senator, Wileńszczyzna nigdy nie należała do Litwy, do 1917 roku wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego, a w latach 1920-1939 — w skład Polski. Po II wojnie światowej te ziemie należały do Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

„Niech oddadzą najpierw to, co dostali od władzy radzieckiej" — podkreślił Dżabarow. Oświadczenie litewskiego posła odebrałem jako zwykłą chęć «zwrócenia na siebie uwagi»".

Krym ponownie stał się rosyjskim regionem po referendum, przeprowadzonym po przewrocie w Ukrainie. Za przyłączeniem do Rosji opowiedziało się ponad 95% mieszkańców półwyspu.