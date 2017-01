Pieskow podkreślił solidarność Putina i Trumpa w kwestii ukraińskiego kryzysu

© Sputnik. Dmitry Korobeinikov Jeśli macie dość Trumpa, to poczytajcie Czechowa

„Strona amerykańska także jest przekonaną zwolenniczką poglądu, że nie można pozwolić, aby ukraiński kryzys stał się przewlekły. Potrzebna jest aktywizacja wysiłków w celu uregulowania tego problemu. W tym przypadku nasze stanowisko nie zmieniło się, jest konsekwentne, opiera się na świadomości braku alternatywy dla realizacji mińskich porozumień. Oczywiście, w pierwszej kolejności realizacji mińskich porozumień przez Kijów bez podwójnego czy potrójnego traktowania tych porozumień" — powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, jakie jest obecnie stanowisko Kremla w kwestii ukraińskiego uregulowania oraz jaką opinię w tej sprawie wyraził Donald Trump podczas sobotniej rozmowy telefonicznej z Putinem.

Pieskow podkreślił, że „właśnie to może zadecydować o sukcesie", lecz dodał, że na razie „jest to dużą luką, co nie sprzyja rozwiązaniu tego problemu".