Obama poparł akcje protestacyjne przeciwko Trumpowi

© Sputnik. Mikhail Parhomenko Ukraina oskarżyła Rosję o eskalację konfliktu w Donbasie

„Prezydent Obama cieszy się ze skali udziału społeczeństwa w całym kraju… Obywatele, którzy realizują swoje prawo konstytucyjne do zgromadzeń, organizowania się i domagania, aby wybrani urzędnicy usłyszeli ich głos, to właśnie to, czego (Obama — red.) spodziewa się po nich, kiedy stawką są amerykańskie wartości" — czytamy w oświadczeniu rzecznika byłego przywódcy państwa opublikowanym na portalu Politico

Rzecznik byłego prezydenta dodał także, że Obama „fundamentalnie nie zgadza się z propozycją dyskryminowania osób z powodu ich wiary lub religii".

Wczoraj Trump oznajmił, że podjęte przez niego środki nie bardzo się różnią od tego, co w 2011 roku zrobił Barack Obama, gdy jego administracja znacznie spowolniła proces przyjmowania uchodźców i wydawania wiz obywatelom Iraku.