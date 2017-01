Trump odwołał prokurator generalną, bo skrytykowała dekret o imigrantach

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Zatrzymany w USA korespondent RT został oczyszczony z zarzutów

Na nowego pełniącego obowiązki ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego powołany został prokurator wschodniego okręgu stanu Wirginia Dana Boente.

— Pełniąca obowiązki prokuratora generalnego Sally Yates zdradziła Departament Sprawiedliwości, odmawiając realizacji prawa, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa Amerykanom – zarzucił jej Biały Dom.

Sally Yates została powołana na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego w 2015 roku przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę. – Pani Yates, mianowana przez administrację Obamy, zajmuje słabą pozycję w kwestii granic i bardzo słabą pozycję w kwestii nielegalnej imigracji – oceniła administracja Trumpa. — Nadszedł czas poważnie pomyśleć o obronie naszego kraju. Wniosek o zaostrzenie kontroli ludzi, którzy przyjeżdżają z siedmiu niebezpiecznych miejsc, nie jest ostatecznym środkiem. Jest to uzasadnione i konieczne, aby bronić naszego kraju – podkreślono.

Boente będzie stał na czele Departamentu Sprawiedliwości do czasu zatwierdzenia na prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Jeffa Sessionsa.

Yates oświadczyła w poniedziałek, że prawnicy jej resortu nie będą bronić w sądach prezydenckiego rozporządzenia zakazującego wjazdu do USA obywatelom siedniu państw muzułmańskich. – Nie jestem przekonana co do zgodności z prawem dekretu – napisała Yates w piśmie adresowanym do pracowników departamentu.

Po objęciu urzędu Donald Trump zwrócił się do Sally Yates o kierowanie Departamentem Sprawiedliwości do czasu zatwierdzenia wyznaczonego przez niego kandydata.