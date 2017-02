Łukaszenka ogłosił się głównym inspektorem praw Białorusinów

© AFP 2016/ Joshua LOTT Trumpa nie należy oskarżać o rasizm

Przywódca państwa podkreślił, że obywatele często proszą o ustanowienie urzędu pełnomocnika ds. praw człowieka. „Mimo że nie mamy bezpośrednio takiego stanowiska, zawsze twierdzę: prawa człowieka do godnego życia, pracy, edukacji, ochrony zdrowia, otrzymywania informacji, wolności mediów, wolności słowa itd będą przestrzegane, jeśli głównym inspektorem przestrzegania praw człowieka będzie prezydent" — uważa Łukaszenka.

Dodał, że sędzia Sądu Konstytucyjnego powinien wspierać prezydenta w tej kwestii. „I to właśnie my siłą władzy powinniśmy zapewnić przestrzeganie praw podstawowych naszych obywateli. Jest to najważniejsze" — podsumował białoruski przywódca.

Zachód regularnie krytykuje Mińsk za naruszenia praw człowieka, w tym za represje wobec opozycji. W 2006 roku Bruksela wprowadziła sankcje przeciwko białoruskim władzom. Później w październiku 2015 roku Rada UE zawiesiła sankcje przeciwko Mińskowi.

Ponadto pod koniec ubiegłego roku zostali aresztowani autorzy piszący dla rosyjskich mediów. Postawiono im zarzut podsycania waśni międzynarodowych.