MSZ Polski wznowi pracę Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

Grupa została powołana w 2002 roku podczas wizyty w Polsce prezydenta Rosji Władimira Putina. Jej celem było rozjaśnianie białych plam w stosunkach dwustronnych w kontekście wydarzeń historycznych bez ich upolityczniania. Praca grupy faktycznie została zawieszona w 2015 roku, kiedy z urzędu ustąpił szef grupy ze strony polskiej profesor Adam Daniel Rotfeld.

„Celem MSZ jest wznowienie pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych" — cytuje gazeta słowa rzeczniczki polskiego resortu polityki zagranicznej Joanny Wajdy.