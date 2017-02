Trump grozi Meksykowi wysłaniem wojsk, aby powstrzymać „złych chłopców"

„Macie tam gang złych chłopców" — cytuje Trumpa agencja na podstawie odczytu rozmowy, która do niej trafiła. Wykorzystując idiomat „źli chłopcy", Trump użył rzekomo hiszpańskiego słowa hombres („mężczyźni"), które wśród Amerykanów oznacza między innymi osoby pochodzące z Meksyku.

„Tego co robicie nie wystarczy do ich powstrzymania (złych chłopców — red.). Myślę, że wasza armia jest wystraszona. Nasza armia nie jest wystraszona, dlatego mogę po prostu wysłać ich do was, aby zadbali o to" — oznajmił, jak twierdzi agencja, Trump.

We fragmencie rozmowy nie podano odpowiedzi meksykańskiego prezydenta. Ponadto nie podano, jakich konkretnie „złych chłopców" miał na myśli amerykański przywódca. Biały Dom nie zareagował na wniosek o skomentowanie tej informacji. Meksykańskie MSZ nazwało streszczenie rozmowy opartym „na absolutnym kłamstwie. „Twierdzenia o tej rozmowie nie zgadzają się z rzeczywistością" — cytuje agencja oświadczenie resortu polityki zagranicznej.

„Ton był konstruktywny, prezydenci porozumieli się w sprawie kontynuowania pracy oraz o tym, żeby przedstawiciele dalej często spotykali się w celu sporządzenia porozumienia, które mogłoby być pozytywne zarówno dla Meksyku, jak i USA" — poinformowało meksykańskie MSZ.

Według danych agencji Reuters we wtorek przedstawiciele Pentagonu spotkali się z meksykańską delegacją w mieście Tapachula na południowym wschodzie Meksyku w celu omówienia inicjatyw w sferze zapewnienia bezpieczeństwa. Według danych źródeł agencji na spotkaniu była obecna szefowa dowództwa Północ w siłach zbrojnych Lori Robinson, szef Dowództwa Południe Kurt Tidd i ambasador USA w Meksyku Roberta Jacobson. Stronę meksykańską reprezentowała wiceszefowa MSZ Socorro Flores. Rozmowy skupiały się na zobowiązaniach Meksyku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy kraju i zapobiegania przedostaniu się do USA przestępców i nielegalnych imigrantów.

Jak podkreśla agencja, było to jedno z pierwszych spotkań przedstawicieli USA i Meksyku po objęciu urzędu przez nowego amerykańskiego prezydenta 20 stycznia.

Stosunki dawnych partnerów USA i Meksyku zaostrzyły się po dojściu do władzy prezydenta Donalda Trumpa słynącego z antymeksykańskiej retoryki jeszcze w czasach kampanii wyborczej. Tuż po objęciu stanowiska zarządził budowę muru na granicy z Meksykiem. Trump domaga się od Meksyku jej opłacenia, lecz meksykański prezydent kategorycznie odmówił.