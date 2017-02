Trump nie wie, czy dogada się z Putinem

© Sputnik. Siergiej Awerin Trump chce pomóc w zakończeniu wojny w Donbasie

Słowa amerykańskiego lidera cytuje stacja telewizyjna Fox News, gdzie w najbliższych dniach ukaże się wywiad z głową państwa.

Według Trumpa byłoby lepiej, gdyby kraje były w stanie naprawić dialog. Jednak przyznaje, że nie wie, czy to się uda.

A jeśli Rosja pomoże nam w walce z grupą terrorystyczną Państwo Islamskie (PI, zakazane w wielu krajach, w tym w USA i Rosji), co jest kluczową bitwą, a także z islamskim terroryzmem na całym świecie — to dobrze. Czy dojdziemy do ładu? Nie mam pojęcia — powiedział.

Dalsze części wywiadu Trumpa już wkrótce.