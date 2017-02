Trump: USA popełniły wiele błędów, przez które zginęli ludzie

Temat został podjęty po tym, jak prezenter kanału poruszył kwestię szacunku Trumpa do prezydenta Rosji Władimira Putina. Dziennikarz nazwał rosyjskiego przywódcę „zabójcą", na co szef Białego Domu powiedział, że „jest wielu zabójców i nasz kraj wcale nie jest taki niewinny".

„Zobaczmy, co zrobiliśmy. Popełniliśmy wiele błędów. Na przykład ja od samego początku byłem przeciwny wojnie w Iraku" — powiedział Trump.

Dziennikarz zwrócił wtedy uwagę, „że to były tylko błędy", a nie zabójstwa. „Dobrze. Ale zginęło wielu ludzi. Proszę uwierzyć, wokół jest wielu zabójców" — odpowiedział na to amerykański prezydent.

