Trump nazwał Iran państwem terrorystycznym nr 1

„Iran absolutnie nie szanuje naszego kraju. Jest państwem terrorystycznym nr 1. Przyznaje środki na broń" — oznajmił Trump w niedzielnym wywiadzie dla telewizji Fox News.

Amerykański przywódca zapowiedział, że będzie rozmawiać z Iranem z pozycji siły. „Już zaczęliśmy to robić" — powiedział.

Jednocześnie Trump podkreślił, że nie będzie z góry uprzedzać o swoich posunięciach.

Zawsze krytykowałem prezydenta Baracka Obamę za to, że z góry informował o przerzuceniu wojsk do Mosulu lub w inne miejsca. Podawali dzień i czas. Nigdy w to nie wierzyłem — oświadczył szef amerykańskiej administracji.