© Sputnik. Vitaly Ankov Czy Francja uczyni z Polski podwodne mocarstwo?

Właśnie dlatego Europa powinna utrzymywać z Moskwą partnerskie stosunki i trzymać się z daleka od manewrów USA — przekonuje polityk w wywiadzie dla gazety Le Parisien.

„Zawsze uważałem, że z Rosją powinniśmy być partnerami" — powiedział kandydat na prezydenta Francji Jean-Luc Mélenchon. Według niego antyrosyjskie sankcje poważnie zaszkodziły europejskiej gospodarce, a nie amerykańskiej. Europejczykom często mówi się, że muszą się bronić — ale przed kim?— zadaje pytanie polityk. Brexit pokazał, jaki kryzys rozrywa Europę na części i jako strategię zjednoczenia proponuje się Europejczykom politykę walki — ubolewa Mélenchon.

Jednak na wschodzie Europy „słychać tupot kozaków (wojskowych — red.)" i Francja staje się zależna od jakichś prawdopodobnych prowokacji. „Ale broń i ekwipunek przywożą sami Amerykanie" — oburza się polityk.

© REUTERS/ Francois Lenoir Atak na NATO - tym razem z Francji

Jean-Luc Mélenchon, który reprezentuje na wyborach prezydenckich we Francji lewicę i cieszy się poparciem komunistów, mówi, że występuje przeciwko istniejącemu systemowi. „Moja polityka w Europie będzie składać się z dwóch etapów: najpierw zrobić wszystko, co możliwe, by zrewidować zasady europejskie. Ale jeśli się to nie uda, to wyjdziemy z Unii Europejskiej ".

Albo zmieniamy Europę, albo wychodzimy — oświadczył Mélenchon w wywiadzie.

Francuski polityk uważa ponadto, że również nowy prezydent USA jest niebezpieczny dla całego świata. Według niego Rosja nie jest w stanie zagrozić Stanom Zjednoczonym ani pod względem gospodarczym, ani wojskowym, a najważniejszym zagrożeniem dla Waszyngtonu są Chiny. Właśnie dlatego Trump próbuje pozyskać sobie sojuszników, w tym także Rosję, przeciwko Chinom, a Francja powinna trzymać się z daleka od jego manewrów — powiedział Jean-Luc Mélenchon w wywiadzie dla Le Parisien.