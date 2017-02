Tylko Polska nie popiera Tuska? Straszny wstyd

© Fotobank.ru/Getty Images/ Sean Gallup Co z tym Tuskiem? Kazimierz Michał Ujazdowski. — W zasadniczych kwestiach stanowisko Donalda Tuska jest absolutnie zbieżne ze strategicznym polskim podejściem.

Przerażona postawą polskiego rządu jest również obecna prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz:

– Nie chciałabym być na miejscu rządu, który jako jedyny nie będzie głosował na Donalda Tuska. Nawet Wiktor Orban, z którym tak się przyjaźni zarówno pani premier, jak i pan prezes, okazuje się że jednak na Tuska zagłosuje. Będziemy kompletnie osamotnieni. To świadczy też o tym, że nie mamy rozeznania w UE, i że skłócimy się z resztą Unii.

Donald Tusk podczas ostatniego zjazdu przywódców europejskich na Malcie zadeklarował, że jest gotów pełnić swoją funkcję jeszcze przez kolejną kadencję, jeśli dostanie taką możliwość. — Po rozmowach z wieloma liderami, którzy okazali mi swoje wsparcie, przekazałem im, że jestem gotowy, by kontynuować swoją pracę. Ale to będzie zależało od decyzji przywódców każdego z krajów Unii — miał powiedzieć Tusk.

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Brawo Prezesie Kaczyński Rafał Bochenek stwierdził, że rząd PiS nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska wobec ewentualnego poparcia udzielonemu Tuskowi: — Oczywiście ta dyskusja będzie i ona będzie się rozgrywała w najbliższych tygodniach. Zobaczymy, jak do tego podejdą inni. W trakcie kadencji Donalda Tuska doszło do wielkich kryzysów w UE — Brexit, kryzys imigracyjny, który doprowadził do jasno rysujących się podziałów w UE. Warto mieć te fakty na uwadze.

Co, jeśli plan byłego premiera jednak się nie powiedzie i będzie musiał spakować manatki i wrócić z Brukseli do Warszawy? Wszyscy zgodnie wieszczą wielki powrót Tuska do krajowej polityki: — Jestem przekonany, że jeżeli Donald Tusk nie utrzyma funkcji na kolejne 2,5 roku, to wróci do Polski i rzuci nam wyzwanie — powiedział Jarosław Gowin w rozmowie z dziennikarzami „Wprost”.

