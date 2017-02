Wiceprezydent USA podał warunki zniesienia antyrosyjskich sankcji

Prezenter zapytał go: „Czy sankcje przeciwko Rosji będą obowiązywać, dopóki narusza suwerenność Ukrainy?". „Odpowiedź na to pytanie pojawi się w najbliższych miesiącach — powiedział wiceprezydent. — To wszystko będzie po prostu zależeć od tego, czy zobaczymy zmiany w zachowaniu Rosji".

Pence wspomniał także o możliwości nawiązania współpracy z Rosją w dziedzinach, w których obie strony mają wspólne interesy, takich jak walka z terroryzmem. Polityk przypomniał, że prezydent Donald Trump jednoznacznie dał do zrozumienia, że priorytetem jego administracji jest pokonanie Daesh (arabska nazwa zakazanego w Rosji ugrupowania ISIS).

„Rosja także jest zainteresowana walką z radykalnym islamskim terroryzmem, zwłaszcza z Daesh — podkreślił Pence. — Jeśli mamy możliwości do współpracy, myślę, że prezydent (Trump) zbada perspektywy wznowienia stosunków. "