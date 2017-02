Delegacja rosyjskich parlamentarzystów, w której skład wchodzą deputowani Dmitrij Sablin, Aleksander Juszczenko i Siergiej Gawriłow, przebywa w Syrii. Ponadto z wizytą do Syrii przybyła grupa belgijskich parlamentarzystów.

„Ogólnie umówiliśmy się co do konieczności zacieśnienia pomimo sankcji kontaktów między odpowiedzialnymi siłami patriotycznymi w Europie, Starym Świecie, i Rosji, co najwyraźniej zostanie zrobione w najbliższym czasie" — powiedział dziennikarzom Gawriłow po spotkaniu z przedstawicielami belgijskiego parlamentu.

Poinformował także, że podczas wizyty w Syrii belgijscy parlamentarzyści odwiedzili Aleppo, spotkali się z prezydentem Syrii Baszarem Al-Asadem oraz złożyli wizytę w więzieniu wojskowym.

„Według nich życie dowodzi, że jedyną siłą, która konsekwentnie walczy z terroryzmem, są właśnie struktury rządowe, oficjalna syryjska armia" — podkreślił.