Rada oskarżyła Rosję o szerzenie nastrojów antyukraińskich w Polsce

„Szerzenie nastrojów antyukraińskich w Polsce jest obecnie głównym celem Kremla" — napisała Fryz na Facebooku (później wpis i konto deputowanej zostały usunięte).

Deputowana wyraziła opinię, że „Moskwa z całych sił próbuje stworzyć w Polsce negatywny obraz Ukrainy i Ukraińców, jednocześnie pogarszając stosunek do Polaków w Ukrainie". Wspomniała między innymi o obrzuceniu polskiego konsulatu we Lwowie butelkami z czerwoną farbą. „Nie mam wątpliwości co do organizatorów tej akcji — znajdują się na Kremlu" — oznajmiła Fryz.

Dzień wcześniej we Lwowie nieznani sprawcy obrzucili butelkami z czerwoną farbą Konsulat Generalny RP i napisali na parkanie placówki dyplomatycznej „Nasza ziemia".

Pod koniec stycznia nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą groby w polskiej części nekropolii w obwodzie kijowskim. Wcześniej w styczniu w Rzeszowie studenci z Ukrainy zostali pobici przez mieszańców za słowa o ukraińskim Lwowie.

W grudniu 2016 roku w polskim Przemyślu odbył się coroczny Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich. Jego uczestnicy wykrzykiwali hasła: „Śmierć Ukraińcom" i „Przemyśl, Lwów — zawsze polskie".