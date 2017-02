WP: Doradca Trumpa w grudniu omawiał antyrosyjskie sankcje z ambasadorem Rosji

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta Michael Flynn doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego?

Powołując się na „obecnych i byłych amerykańskich urzędników”, gazeta zaznacza, że „rozmowy Flynna z rosyjskim ambasadorem zostały nazwane przez niektórych przedstawicieli amerykańskich władz za niepoprawne”. Według nich oni także „dawali Kremlowi bezprawny sygnał o tym, że Moskwa może oczekiwać na złagodzenie sankcji, które poprzednia administracja prezydenta Baracka Obamy nałożyła wobec Rosji za domniemane ataki cybernetyczne podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku”.

Według gazety „Flynn w środę zaprzeczył, że rozmawiał z Kislakiem o sankcjach”. „W odpowiedzi na pytanie o to, on dwukrotnie powiedział «nie»” — czytamy w materiale.

Jednocześnie zaznaczono, że już następnego dnia on „za pośrednictwem swojego rzecznika wycofał się z tego zaprzeczenia”. „Jak powiedział rzecznik, Flynn «miał na myśli to, że choć nie pamięta, aby ​​sankcje były omawiane, on nie może jednoznacznie powiedzieć, że kwestia ta nie została poruszona»” — pisze gazeta.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Media: Doradca Trumpa omawia w Moskwie zniesienie sankcji

Powołując się na źródła, gazeta zauważa, że ​​„FBI nadal bada negocjacje Flynna z Kislakiem”. „Kilku urzędników podkreśliło, że choć sankcje były omawiane, nie było dowodów, że Flynn zamierzał obiecać ich osłabienie po inauguracji Trumpa”.

Dwa źródła Washington Post zaznaczyły, że „Flynn wezwał, aby nie reagować zbyt ostro na sankcje Obamy, dając do zrozumienia, że ​​obie strony mogą je zrewidować po objęciu przez Trumpa stanowiska prezydenta”. „Kislak miał wrażenie, że sankcje mogą zostać zniesione” — powiedział jeden z byłych amerykańskich urzędników.