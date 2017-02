Hrojsman podał termin zniesienia wiz i wejścia Ukrainy do UE

© AP Photo/ Fernando Vergara Trump czy Putin - kto otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla 2017

„Faktycznie obecnie co miesiąc będą się odbywać określone procedury techniczne, które pozwolą orientacyjnie, moim zdaniem, do czerwca podjąć ostateczną decyzję. Zobaczyłem niezmienne stanowisko prezydenta Rady Europejskiej co do wprowadzenia ruchu bezwizowego dla Ukrainy. Jestem skłonny zaufać” – powiedział szef ukraińskiego rządu, cytowany przez telewizję 112.

Zdaniem Hrojsmana Kijów mógł uzyskać zniesienie wiz z Unią Europejską już pod koniec 2016 roku, ale przeszkodził temu kryzys migracyjny w Europie.

Mówiąc o perspektywach wejścia Ukrainy do UE, premier stwierdził, że może do tego dojść za dziesięć lat. – Obraliśmy kurs na integrację europejską. Już mamy umowę o stowarzyszeniu z UE. Jest to mapa drogowa transformacji zachodzących w Ukrainie. Niewątpliwie widzimy, że nadejdzie czas, gdy złożymy wniosek o członkostwo w UE, ale rozumiemy, że musimy zrobić naszą pracę domową. Uważam, że dziesięć lat — mówiłem tak już rok temu — jest to taki czas, że idąc szybko i sprawnie, będziemy w stanie sprostać standardom, które pozwolą nam wstąpić do UE. Ale trzeba ciężko nad tym pracować – dodał premier, jak podała agencja UNIAN.

9 lutego dziennikarz Radia Swoboda Rikard Jozwiak powiedział, że wizy do UE dla obywateli Ukrainy zostaną zniesione 12 czerwca 2017 roku. 2 lutego gazeta „Europejska Prawda”, powołując się na swoje źródła w Parlamencie Europejskim, poinformowała, że UE zniesie wizy dla Ukraińców po zatwierdzeniu pauzy w ruchu bezwizowym.

Z kolei w marcu 2016 roku szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że Kijów nie wejdzie ani do UE, ani do NATO w ciągu najbliższych 20-25 lat.

W grudniu 2015 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał wejście do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego głównym celem Kijowa. Według jego słów większość Ukraińców popiera kurs na integrację euroatlantycką.