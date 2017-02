Trump: Sojusz między USA a Japonią kamieniem węgielnym pokoju

— Jesteśmy zobowiązani do bezpieczeństwa Japonii i wszystkich obszarów pozostających pod jej kontrolą administracyjną, i do dalszego wzmacniania naszego bardzo wyjątkowego sojuszu — powiedział Trump podczas wspólnej konferencji z Abe.

Amerykański przywódca mówił też o przyjaźni między jego krajem a Japonią.

— Więzy między naszymi dwoma krajami i przyjaźń między naszymi dwoma narodami są bardzo bardzo głębokie — zapewnił. I dodał: „Sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Japonią jest kamieniem węgielnym pokoju i stabilności w regionie Pacyfiku”.

Jego zdaniem ważne jest to, „że oba kraje nadal wnoszą istotny wkład do tego sojuszu, mającego na celu umocnienie naszej obrony”. Wyraził też przekonanie, że będzie on coraz silniejszy.

Premier Japonii Shinzo Abe już po raz drugi spotkał się z Donaldem Trumpem. Po raz pierwszy politycy spotkali się w listopadzie 2016 roku, kilka dni po zwycięstwie Republikanina w wyborach prezydenckich w USA. Abe przyjechał wówczas do Nowego Jorku.