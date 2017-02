Politycy USA znaleźli sposób wpłynąć na Trumpa

© REUTERS/ Joshua Roberts Moskwa już prowadzi dialog z administracją Trumpa

„Odnotowaliśmy o wiele większe zainteresowanie niż przed 20 stycznia (dzień inauguracji Trumpa – red.) – powiedział w wywiadzie dla „Politico” producent jednego z programów, które ogląda Trump. – Wielu członków Kongresu kieruje się do show, które on ogląda, kiedy wnoszą nowe projekty ustaw, na które chcą ściągnąć uwagę. Doskonale wiedzą, co on ogląda i szukają jego błogosławieństwa i wsparcia”.

Według słów anonimowego doradcy Republikanów, doradza on swoim klientom jak najczęściej pojawiać się w programach, które ogląda Trump.

„Mają szansę wywrzeć większy wpływ na tego prezydenta niż na poprzednich. To nie jest nic nowego, zawsze starasz się o to, aby klienci pojawiali się w mediach, aby wpłynęli na omówienie kwestii. Nowe jest to, na ile prezydent znajduje się pod wpływem mediów i konkretnych nielicznych teleshow i gazet” – twierdzi doradca.

Trump praktycznie codziennie komentuje na Twitterze poranne i wieczorne wiadomości na kanałach Fox News i CNN, a także cytuje gazety „New York Times”, „Washington Post” i „Washington Times”. Jednocześnie Trump często chwali Fox News i krytykuje CNN i „New York Times”, twierdząc, że podają one „fałszywe wiadomości”. Komentarze Trumpa stale zmieniają plany producentów telewizyjnych i prowadzących, którzy zaczynają odpowiadać prezydentowi Stanów Zjednoczonych na antenie wiadomości. Sądząc po tweetach, Trump ogląda i te programy, które mu się kategorycznie nie podobają. Trump niejednokrotnie krytykował obraźliwe skecze pod swoim adresem w programie „Sobotni wieczór na żywo” telewizji NBC oświadczając, że „nie da się ich oglądać”.

Poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wiele razy publicznie oświadczał, że rzadko ogląda wiadomości w telewizji. Obama wolał sportowy kanał ESPN.