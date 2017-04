Ławrow: Zachód nie chce wspólnego śledztwa ws. ataków chemicznych, to niepokoi

Rosja zaproponowała zaangażowanie w śledztwo w sprawie zdarzenia w Chan Szejkunie inspektorów z państw zachodnich, Rosji i regionu, Tillerson odrzucił tę propozycję.

Ławrow nazywa wykrętami niechęć państw Zachodu do wysłania ekspertów na miejsce domniemanego ataku chemicznego w Idlib. Moskwę niepokoi dążenie partnerów z Rady Bezpieczeństwa ONZ do uchylenia się od uczciwego śledztwa w sprawie domniemanego ataku chemicznego w syryjskim Idlib — dodał Ławrow. „Bardzo niepokoi nas dążenie zagranicznych partnerów w Radzie Bezpieczeństwa do uchylenia się na wszystkie sposoby od uczciwego śledztwa w sprawie tego epizodu" — powiedział.