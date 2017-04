Ławrow: uregulowanie pokojowe w Syrii zagrożone

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Syria nie spodziewa się nowego uderzenia USA

Jak dodał, rozszerzona misja Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej i niezależni eksperci powinni mieć nieograniczony dostęp do bazy Szajrat i miejsca, gdzie dokonano ataku z użyciem broni chemicznej w prowincji Idlib.

— Ze wsteczną datą ogłosili, że kilka dni temu jakimś sposobem pobrali próby z miejsca zdarzenia, dostarczyli je do laboratorium, które, w moim rozumieniu, nie posiada certyfikatu OPCW. Nie jest zrozumiałe, dlaczego podejmowane są takie niezgrabne działania. Naszym zdaniem grupa ekspertów powinna mieć nieograniczony dostęp zarówno do lotniska, kontrolowanego przez rząd, jak i do miejsca przeprowadzenia ataku, które kontroluje opozycja zbrojna – powiedział Ławrow.