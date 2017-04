Referendum konstytucyjne w Turcji

© AFP 2017/ Ozan Kose Będzie rzeź po referendum w Turcji?

W Turcji rozpoczęło się referendum konstytucyjne. Pierwsze lokale otwarto o godz. 6 czasu polskiego. Uprawnionych do głosowania jest ok. 55,3 mln osób. Pierwsze wstępne wyniki pojawią się w niedzielę wczesnym wieczorem.

Zdaniem tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana zmiany w ustawie zasadniczej pozwolą na zapewnienie krajowi bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju gospodarczego.

Erdogan, który w sobotę wystąpił na czterech wiecach w Stambule, zapewnił, że pogodzi się z decyzją wyborców, jeśli zagłosują w niedzielę na „nie". Jednocześnie zachęcał do aktywnego udziału w referendum.

Poprawki do konstytucji zakładają m.in., że prezydent będzie zarówno szefem państwa, jak i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów oraz rozwiązywać parlament. Głowa państwa będzie miała też większy wpływ na wymiar sprawiedliwości. Sprawowanie urzędu prezydenta nadal będzie ograniczone do dwóch kadencji, jednak ich liczenie rozpocznie się od listopadowych wyborów w 2019 roku. Dzięki tym poprawkom Erdogan mógłby pozostać przy władzy do 2029 roku.