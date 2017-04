Podwójne karty do głosowania. Francuska centroprawica domaga się śledztwa

© AP Photo/ The Philadelphia Inquirer / David Swanson Wiceprezydent USA z wizytą w Seulu

We Francji, na krótko przed wyborami, pół miliona wyborców otrzymało podwójne karty do głosowania. Francuskie prawo zabrania dwukrotnego oddawania głosów w tych samych wyborach. Grozi za to kara od pół roku do dwóch lat więzienia i do 150 tysięcy euro grzywny.

— Będę się domagał przeprowadzenia śledztwa parlamentarnego, aby rzucić światło na tę sytuację – powiedział Lagarde w wywiedzie dla „Parisien”.

— Chcę, aby minister wykonał swoją pracę i załagodził tę sytuację do 23 kwietnia. Gdybym był na jego miejscu, natychmiast rozpocząłbym kontrole – dodał. Jego zdaniem jest to „bardzo poważne naruszenie”, które „stwarza realne ryzyko fałszowania wyborów”.

Wybory prezydenckie we Francji odbędą się w dwóch turach: pierwsza – 23 kwietnia, a druga – 7 maja.