Korea Północna zabiera głos ws. nieudanego startu

Według Biura Szefów Połączonych Sztabów sił zbrojnych Korei Południowej Korea Północna próbowała w niedzielę rano wystrzelić niezidentyfikowany pocisk balistyczny z rejonu Sinpo, w prowincji Hamkjong, ale test zakończył się fiaskiem. Eksperci nie wykluczają, że mógł to być pocisk balistyczny średniego zasięgu KN-15.

„Szanowny najwyższy przywódca, towarzysz Kim Dzong Un w swoim orędziu noworocznym podkreślił, że przygotowania do startów testowych pocisków balistycznych znajdują się na finalnym etapie. Wielokrotnie informowaliśmy, że w każdej chwili, gdy zdecyduje o tym nasz przywódca Kim Dzong Un, można będzie zastosować taki środek. Działania mające na celu doskonalenie sił jądrowych służą do samoobrony naszego kraju i są wysiłkami zmierzającymi do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Suwerenne państwo ma na to prawo – powiedział Kim Jong Un, wiceszef Departamentu Europy północnokoreańskiego MSZ.

„Pojawiła się kwestia, że niedawno wystrzeliliśmy pocisk, ale oficjalnie nie poinformowano o tym. Jeśli tak, jest to normalny proces, mający na celu zwiększenie możliwości sił jądrowego odstraszania naszego kraju, i nie ma w tym nic zaskakującego. Nie zawsze takie rzeczy podaje się do prasy” – zaznaczył dyplomata.

Jak dodał, KRLD będzie zwiększać możliwości do przeprowadzenia prewencyjnego ataku jądrowego, dopóki USA nie zrezygnują z „szantażu nuklearnego”.

„Od lat 50. ubiegłego wieku USA stale grożą i szantażują nasz kraj bronią jądrową, a administracja Busha uznała nas za oś zła, włączając odmowę uznania naszego reżimu do polityki państwowej i wciągając nasz kraj na listę obiektów prewencyjnego ataku jądrowego” – zaznaczył Kim Jong Un.

I dalej: „Obecnie USA przeprowadzają wspólne z Koreą Południową manewry, mobilizując bombowce i lotniskowce do wojny nuklearnej i praktycznie ćwicząc atak na nasz kraj. Wielokrotnie oświadczaliśmy, że dopóki będzie trwał szantaż nuklearny ze strony USA i ich satelitów, dopóki nie ucichnie szum wokół militaryzowanych igrzysk, będziemy zwiększać swoje zdolności do samoobrony i do prezencyjnego ataku jądrowego”.

Jego zdaniem „lekcja Jugosławii, Iraku i Libii, ostatni atak USA w Syrii świadczą o tym, że jedynie potężna siła odstraszania umożliwia obronę suwerenności i daje prawo do istnienia państwa”.