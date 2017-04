Referendum konstytucyjne w Turcji. Podano wstępne wyniki głosowania

© Sputnik. Denis Petrov Rodzina Saakaszwili nie jest już mile widziana na Ukrainie

Na zaproponowane przez prezydenta Erdogana zmiany nie zgodziło się 36,4% uczestników referendum.

Komisja wyborcza przeliczyła dotychczas 24% kart do głosowania.

Poprawki do konstytucji zakładają m.in., że prezydent będzie zarówno szefem państwa, jak i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów oraz rozwiązywać parlament. Głowa państwa będzie miała też większy wpływ na wymiar sprawiedliwości. Sprawowanie urzędu prezydenta nadal będzie ograniczone do dwóch kadencji, jednak ich liczenie rozpocznie się od listopadowych wyborów w 2019 roku. Dzięki tym poprawkom Erdogan mógłby pozostać przy władzy do 2029 roku.