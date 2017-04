Erdogan kontynuuje kurs na „neoosmańskie" zjednoczenie

Takie zdanie wyraził doktor hab. filozofii, starszy naukowiec Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych RAN Wiktor Nadiein-Rajewski.

Referendum konstytucyjne w Turcji w sprawie wprowadzenia prezydenckiego systemu rządów zamiast parlamentarnego zakończyło się zwycięstwem jego zwolenników z nieznaczną przewagą. Według wstępnych danych zdobyli 51,2% głosów, czyli o 1,25 mln więcej niż przeciwnicy reformy konstytucyjnej. Zmiany konstytucyjne dotyczące przestawienia się na prezydencki system rządów wcześniej zostały zatwierdzone przez turecki parlament i podpisane przez prezydenta Erdogana.

Nadiein-Rajewski uważa, że teraz prezydent „uzyska pełnomocnictwa niemal takie, jakie miał sułtan w Imperium Osmańskim". „Oznacza to praktycznie rządy autokratyczne, prawie samodzierżawie" — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti.

„Namiętności w polityce wewnętrznej rozpaliły się, państwo zostało podzielone na dwie części i te napięcia nadal rosną. Jednocześnie na razie nie widzę poważnych sił politycznych będących w stanie obalić Erdogana w takich warunkach" — oznajmił Nadiein-Rajewski. Według niego po tureckim przywódcy można spodziewać się „kontynuacji polityki tworzenia niejakiego zjednoczenia nieosmańskiego w jego wizji".

Zostaną mu przyznane pełnomocnictwa w zakresie powoływania wiceprezydentów, ministrów i wysokich rangą urzędników. Urząd premiera zostanie zniesiony. Decyzje w kwestii tworzenia, rozwiązywania, pełnomocnictw, obowiązków i struktury ministerstw będą podejmowane na mocy dekretów prezydenta. Prawo wprowadzenia stanu wyjątkowego otrzyma prezydent, zatwierdzać decyzję przywódcy państwa w tej sprawie będzie parlament.

Przywódca państwa będzie mógł wydawać inne mające moc prawną dekrety. Ich wejście w życie nie będzie wymagało wstępnego zatwierdzenia parlamentu, ale będą mogły zostać unieważnione, jeśli ustawodawcy je odrzucą.

Prezydent będzie mógł pozostać w szeregach swojej partii politycznej, jak przewiduje to obowiązująca konstytucja. Wzrośnie liczba deputowanych — z 550 do 600. Próg wiekowy dla kandydatów na stanowiska elekcyjne zostanie obniżony z 25 do 18 lat. Decyzje w sprawie przeprowadzenia powtórnych wyborów będzie mógł podejmować zarówno parlament, jak i prezydent. Wybory do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej będą odbywać się tego samego dnia. Parlament i prezydent będą wybierani na okres 5 lat, jednocześnie przywódca państwa może sprawować urząd nie więcej niż dwie kadencje z rzędu. Prezydent otrzyma prawo rozwiązywania parlamentu, które jednocześnie będzie pociągało za sobą konieczność organizacji nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.