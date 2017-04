Trump i Erdogan wezwali do pociągnięcia Asada do odpowiedzialności za Idlib

Niedzielne referendum konstytucyjne w Turcji w sprawie zmiany systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki zakończyło się zwycięstwem jej zwolenników, którzy zdobyli 51,2% głosów. O telefonie Trumpa poinformowała wcześniej turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu. Tymczasem Departament Stanu USA podkreślił niepokój obserwatorów referendum.

© AFP 2017/ Yasin Akgul Protesty w Stambule przeciwko wynikom referendum (wideo)

„Prezydent Donald Trump rozmawiał dzisiaj z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i pogratulował mu zwycięstwa na referendum a także omówił działania USA w odwecie za użycie 4 kwietnia przez syryjski reżim broni chemicznej" — czytamy w komunikacie Białego Domu. „Prezydent Trump podziękował prezydentowi Erdoganowi za poparcie dla tej operacji USA, przywódcy zgodzili się co do konieczności pociągnięcia syryjskiego prezydenta Baszara Asada do odpowiedzialności" — podkreślono w komunikacie prasowym.

Ponadto prezydenci poruszyli kwestię walki z ugrupowaniem Państwo Islamskie (zakazanym w Rosji i szeregu państw) oraz współpracy przeciwko „wszystkim ugrupowaniom wykorzystującym terroryzm do osiągnięcia swoich celów".