UE: Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii nie wpłyną na plany ws. Brexitu

Trump: Brexit nie rozpocznie rozpadu UE

„Wybory w Wielkiej Brytanii nie zmieniają planów 27 państw członkowskich UE" — powiedział Aamann.

We wtorek Theresa May ogłosiła, że w Wielkiej Brytanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, po których zostanie utworzony nowy gabinet ministrów. Decyzję o przeprowadzeniu przedwczesnych wyborów May podjęła pod wpływem wyników sondaży, zgodnie z którymi rządząca Partia Konserwatywna odnotowała wzrost poparcia.

„Przechodzimy jakąś ciężką chorobę"

29 marca brytyjska premier oficjalnie rozpoczęła proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przekazując Donaldowi Tuskowi list, zawierający odpowiednie powiadomienie. Zgodnie z zasadami przewidzianymi art. 50 Traktatu lizbońskiego Wielka Brytania powinna opuścić wspólnotę 29 marca 2019 roku — równo dwa lata po rozpoczęciu procedury.

5 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą warunki, na jakich zgodzi się na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W dokumencie podkreślono między innymi, że porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii może zostać zawarte tylko za zgodą Parlamentu Europejskiego, podobnie jak inne przyszłe porozumienia regulujące stosunki między Unią Europejską i Wielką Brytanią, a także wszystkie warunki okresu przejściowego.