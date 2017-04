USA: Transakcja nuklearna z Iranem nie powiodła się

W lipcu 2015 roku Teheran i szóstka międzynarodowych pośredników porozumiały się w sprawie uregulowania problemu irańskiego programu atomowego. Wówczas strony przyjęły plan działań, którego realizacja zdejmuje z Iranu sankcje wprowadzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, USA i UE.

„JCPOA (wspólny wszechstronny plan działań) ponosi porażkę w osiąganiu swojego celu — statusu państwa nienuklearnego dla Iranu. To tylko oddala ich cel zostania państwem nuklearnym. Ta transakcja stanowi nieudane podejście z przeszłości, co doprowadziło nas do obecnego nieuchronnego zagrożenia ze strony Korei Północnej" — powiedział Tillerson na konferencji prasowej.

Sekretarz stanu wezwał także do reakcji na zagrożenia pochodzące ze strony Teheranu. Według niego polityka „strategicznej cierpliwości" wobec Iranu „nie powiodła się".

Wczoraj rzecznik Białego Domu Sean Spicer powiedział, że amerykańskie resorty w ciągu 90 dni sporządzą dla Donalda Trumpa zalecenia dotyczące transakcji z Iranem. Według Spicera sam prezydent wątpi w celowość porozumienia.