„Nie ma sensu upierać się i mówić, że Rosja powinna wycofać się z Krymu, to nigdy nie nastąpi” — powiedział Fillon w wywiadzie dla gazety Figaro.

© REUTERS/ Robert Pratta Le Pen: Krym został zwrócony Rosji z woli jego mieszkańców

Według niego w podejściu do kwestii krymskiej trzeba wziąć pod uwagę dwie podstawowe i sprzeczne ze sobą zasady: poszanowanie granic i prawo narodu do samostanowienia.

„Nikt nie może zaprzeczyć, że Krym jest rosyjski z historycznego, kulturowego i językowego punktu widzenia” — podkreślił były premier.

Według Fillona sytuacja na Krymie może zostać uregulowana za pomocą specjalnej międzynarodowej konferencji pod auspicjami ONZ.

„Istnieje fundamentalna zasada, która polega na prawie narodu do samodzielnego kierowania własnym losem” — powiedział Fillon. Jednocześnie on w bezpośrednim związku z Krymem wspomniał o „granicach ustalonych w sposób nie do przyjęcia dla narodu”.