Prezydent Filipin „zje” terrorystę, ale tylko z octem i solą

„Jeśli chcecie, abym był zwierzęciem, jestem do tego przyzwyczajony. Mogę nawyrabiać 50 razy tyle, co oni” – powiedział prezydent na ceremonii otwarcia krajowego turnieju sportowego, cytowany przez agencję Associated Press.

Duterte zapewnił, że gdyby jakiś terrorysta znalazł się w zasięgu jego wzroku i gdyby był w złym nastroju, zjadłby go.

— Dajcie mi tylko ocet i sól, zjem jego wątrobę – zażartował, mając na myśli jednego z liderów islamistów z ugrupowania Abu Sajaf, który został zabity podczas obławy prowadzonej przez wojsko na filipińskiej wyspie Bohol.

Abu Sajaf złożyło przysięgę na wierność Państwu Islamskiemu. Ugrupowanie znane jest z brutalnych działań, zwłaszcza wobec cudzoziemców, m.in. z zamachów bombowych i porwań dla okupu. Od lat 70. ubiegłego wieku Abu Sajaf dąży do przekształcenia południe Filipin w islamski kalifat.

Wcześniej filipiński prezydent, zwracając się do islamistów za pośrednictwem mediów, powiedział, że gdyby w kraju został wprowadzony stan wojenny, zamierza powołać trybunały wojskowe, które zajęłyby się rozpatrywaniem spraw islamistów z południa kraju. Duterte pozwoliłby im „skazywać ich na śmierć przez powieszenie”.