Dążymy do tego, aby sumiennie wykonywać swoją część pracy, ale niestety Kijów uchyla się od bezpośredniego dialogu z Donieckiem i Ługańskiem, chociaż jest to czarnym po białym napisane w mińskich dokumentach… Ale jeśli stanowisko UE polega na tym, że wszyscy powinni wykonywać swoją część obowiązków, to pojawia się pytanie: dlaczego sankcje są tylko przeciwko Rosji?— powiedział szef MSZ Rosji dziennikarzom po spotkaniu z szefową europejskiej dyplomacji Federicą Mogherini.

Oczywiste sabotowanie przez kijowskie kierownictwo wszystkiego, co jest napisane w mińskim dokumencie, powinno spotykać się z jakąś reakcję ze strony tych, którzy patronują temu rządowi — dodał Ławrow.