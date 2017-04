Nie podzielili morza: irański kuter vs amerykański niszczyciel

Telewizja Fox News, powołując się na źródła w administracji USA, podaje, że na drodze niszczyciela pojawił się kuter Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Zauważywszy przeszkodę, amerykańscy wojskowi zajęli pozycje bojowe, wysłali sygnał o zagrożeniu i odpalili rakiety sygnałowe. Żeby uniknąć starcia, niszczyciel zmienił kurs.

USA wielokrotnie oskarżały Iran o tworzenie przeszkód dla okrętów w Zatoce Perskiej. W styczniu amerykański niszczyciel musiał nawet otworzyć ogień do czterech kutrów, które próbowały zbliżyć się do niego.

Profesor Akademii Wojskowej Siergiej Sudakow podkreślił wzrost wpływów Teheranu w regionie. Według niego państwo „poczuło się o wiele lepiej, bardziej komfortowo niż na przykład rok, dwa, trzy lub cztery lata temu". „Iran umacnia swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, podnosi głowę" — powiedział Sudakow na antenie radia Sputnik.

Politolog oświadczył także, że stanowisko Dehghana (minister obrony i logistyki sił zbrojnych Iranu) stało się ostrzeżeniem dla Waszyngtonu.

„Prezydent USA Donald Trump nazwał Iran państwem terrorystycznym nr 1. Jest to poważny zarzut, który trzeba udowodnić. Iran świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że USA mogą podjąć nawet najbardziej radykalne kroki, włącznie z militarnymi. Właśnie dlatego minister obrony Iranu zapobiega wszelkim agresywnym wybrykom i oświadczeniom ze strony USA, „bije jako pierwszy" — podkreślił ekspert.

„Na dobrą sprawę za tą retoryką kryje się ostry cios w dyplomację USA. Co oznacza, że jeśli USA będą realizować taką politykę i nadal nazywać Iran państwem terrorystycznym, to nieuchronnie doprowadzi do ostrego, nie zimnego, a gorącego konfliktu" — dodał Sudakow.

Według niego bezpośrednie stracie między Iranem i USA będzie miało katastrofalne skutki.

„Trzeba rozumieć jedną prostą rzecz: USA mogą ilekolwiek grozić Iranowi, lecz wojna z Iranem będzie nieszczęściem dla wszystkich. To całkowicie zdestabilizuje cały Bliski Wschód, będzie ogromny rozłam, będzie wojna, której nie da się porównać ani do wojny w Afganistanie, ani w Iraku" — podsumował Siergiej Sudakow.