Wybór Albańczyka na przewodniczącego macedońskiego parlamentu wywołał protesty (wideo)

Nowy przewodniczący Xhaferi z szeregów największej partii Albańczyków DUI został wybrany głosami opozycyjnej Socjaldemokratycznej Unii Macedonii (SDSM) Zorana Zaeva i partii DUI, BESA i „Sojuszu dla Albańczyków”, które reprezentują interesy albańskiej mniejszości narodowej. Jednocześnie była partia większości WMRO-DPMNE oskarżyła opozycjonistów o rażące naruszenie regulaminu.

Po wyborze na marszałka macedońskiego parlamentu Albańczyka rządząca partia WMRO-DPMNE oskarżyła opozycjonistę Zaeva o próbę zamachu stanu, mówiąc o przymusowym i nielegalnym wyborze przewodniczącego i nazywając go „preludium do stworzenia równoległych instytucji państwowych”.

Sporne wybory

Gazeta Telegraf.mk umieściła na swojej stronie internetowej film z ostatniego głosowania. Po tym, jak przewodniczący parlamentu Trajko Velyanoski zamknął posiedzenie i opuścił salę, przedstawiciele SDSM i albańskich partii, a także część deputowanych rządzącej WMRO-DPMNE i ich koalicjantów nie wyszli z pomieszczenia.

Pod nieobecność Velyanoskiego przewodnictwo objął najstarszy z obecnych deputowanych Ferid Muhich, który powołał się na regulamin i od razu przekazał tę funkcję opozycjoniście Goranowi Misovskiemu.

Misovski przy śpiewach oponentów i okrzykach „To pucz!” wezwał deputowanych do głosowania za przejściem do czwartego punktu porządku obrad — wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Przedstawiciele opozycji i albańskich partii wstali ze swoich miejsc i podnieśli ręce, a on podliczył, że 66 parlamentarzystów głosowało „za”.

Następnie Misovski pokazał podpisy 62 posłów za nominacją Xhaferi na stanowisko przewodniczącego i zaproponował, aby omówić kandydaturę. Żaden z obecnych nie poprosił o głos. Następnie Misovski poddał pytanie pod głosowanie i sam jako jeden z pierwszych podniósł rękę. Naliczył oprócz siebie 61 głosów „za”, bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się, Misovski ogłosił, że Xhaferi został wybrany na przewodniczącego zgromadzenia. Zwolennicy WMRO-DPMNE przez cały ten czas śpiewali, skandowali hasła i nie brali udziału w głosowaniu. Wybrany w ten sposób przewodniczący wysłuchał życzeń od Zaeva i wypowiedział słowa przysięgi.

Po ogłoszeniu wyników głosowania działacze ruchu „Za zjednoczoną Macedonię”, którzy protestowali w Skopje na ulicy przed budynkiem Zgromadzenia, siłą weszli do budynku i pobili lidera opozycji Zorana Zaevaa, a także kilku członków SDSM i albańskiego parlamentarzystę Ziyadina Siela. Wieczorem specjalna jednostka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Macedonii przeprowadziła operację wyzwolenia deputowanych, których blokowano w centrum prasowym parlamentu.

Według najnowszych danych Ministerstwa w zamieszkach w czwartek różnego rodzaju urazy odniosło 70 obywateli, 22 policjantów i trzech parlamentarzystów.