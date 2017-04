Poroszenko: zniesienie wiz do UE to odejście Ukrainy od Imperium Rosyjskiego

© Sputnik. Sergey Guneev Putin i Merkel omówią sytuację na Ukrainie i w Syrii

Poroszenko oświadczył, że 11 maja oczekuje decyzji Rady Unii Europejskiej, która da Ukraińcom posiadającym paszport biometryczny prawo do bezwizowego przekraczania granicy.

To nadzwyczajnie ważna dla naszego państwa decyzja. Jeśli chcecie, to Rubikon, kiedy odchodzimy od Imperium Rosyjskiego i powracamy do naszej europejskiej kolebki – powiedział Poroszenko, wystepując na ceremonii przekazania środków wojskowej łączności Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych Służbie Pogranicznej Ukrainy.

11 maja oczekuje się rozpatrzenia przez Radę Europy kwestii wizowej. Kijów liczy, że latem Ukraińcy pojadą do Unii Europejskiej bez wiz.