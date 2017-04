Trump o „wielkim konflikcie” z KRLD

© AP Photo/ U.S. Force Korea Korea Południowa: Za nowy system antybalistyczny powinny płacić USA

— Istnieje szansa, że możemy zakończyć wielkim, wielkim konfliktem z Koreą Północną. Zdecydowanie – mówił Trump.

— Chcielibyśmy rozwiązać problem drogą dyplomatyczną, ale jest to bardzo trudne – dodał amerykański przywódca.

Trump ponownie podkreślił rolę Chin w rozwiązywaniu problemów wokół KRLD, podkreślając, że chiński przewodniczący Xi Jinping „robi wszystko, co możliwe”.

Pytany o to, czy uważa zachowanie północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una za racjonalne, Trump powiedział, że działa, wychodząc z założenia, że jest on rozumny. Amerykański prezydent zwrócił też uwagę na to, że Kim Dzong Un doszedł do władzy w bardzo młodym wieku.

— Mam nadzieję, że jest rozumny – dodał.

USA uważają Chiny za kluczowy kraj, który może rozwiązać ten problem. Na początku kwietnia przewodniczący ChRL Xi Jinping przyjechał z wizytą do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem.