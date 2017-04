Prezydent Czarnogóry: Członkostwo w NATO zapewni krajowi wieczne istnienie

W piątek parlament Czarnogóry ratyfikował porozumienie o przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego. Za ratyfikowaniem dokumentu głosowało wszystkich 46 obecnych na sali posłów w 81-mandatowym parlamencie. Głosowanie odbyło się w historycznej stolicy Czarnogóry Cetinje.

— Dzisiejszą historyczną decyzją w Cetinje Czarnogóra otrzymała nowe liczne możliwości, ale przede wszystkim warunki do wiecznego istnienia – powiedział Vujanović na antenie krajowe telewizji RTCG.

Jak wyjaśnił, jest to szczególnie ważne z uwzględnieniem tego, że w maju 2006 roku (proklamowanie niepodległości) Czarnogóra stała się niepodległym państwem, a sytuacja geograficzna i geopolityczna kraju ma swoją specyfikę.

— Jeśli uwzględnimy to wszystko, to zgodzicie się, że dzięki temu systemowi bezpieczeństwa Czarnogóra otrzyma gwarancję swojego istnienia. Moim zdaniem jest to najbardziej wartościowy aspekt tej decyzji – podkreślił Vujanović.

Przeciwko przyłączeniu Czarnogóry do NATO protestowała opozycja skupiona wokół Frontu Demokratycznego. Zbojkotowała ona posiedzenie parlamentu. Ponadto opozycja organizowała w piątek w Cetinje protesty, domagając się przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa kraju w sojuszu.