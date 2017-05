Rosja próbuje pomóc w rozwiązaniu konfliktu w Syrii

Delegacja opozycji zbrojnej Syrii poinformowała, że Rosja zaproponowała utworzenie stref deeskalacji napięcia i rozmieszczenie na linii rozgraniczenia kontyngentu, w którego skład wejdą państwa niezaangażowane w obecne działania zbrojne w tym kraju – powiedział w rozmowie z RIA Novosti członek delegacji Fatih Hassun.

— Pojawiła się rosyjska inicjatywa, przydatna ze względu na swój pragmatyzm, dotycząca przestrzegania zawieszenia broni, utworzenia stref deeskalacji napięcia i zaangażowania nowych międzynarodowych graczy w te umowy – powiedział rozmówca agencji.

— Propozycje Rosji obejmują wprowadzenia sił specjalnych na linię rozgraniczającą władze (w Damaszku) i opozycję. Ich podstawę będą stanowić państw niezaangażowane w obecne działania zbrojne w Syrii – dodał Hassun.

Syryjczyk negatywnie odpowiedział na pytanie, czy będą to kraje gwaranci.

— Nie gwaranci, siły rozgraniczenia będą składać się z krajów, które nie są zaangażowane w bieżące działania zbrojne w Syrii. Oznacza to, że Rosja rozpoczęła działania jako gwarant procesu politycznego i umów z władzami. Wymaga to od społeczności międzynarodowej większego zaangażowania się w rozmowy w Astanie. Szczerze mówiąc, to dobrze – ocenił syryjski opozycjonista.

Hassun wyjaśnił, że na razie nie wiadomo, które państwa wejdą w skład kontyngentu na linii rozgraniczenia.

— Nie zaproponowano konkretnych krajów. Ale już niedługo grupa robocza osiągnie porozumienie. Jeśli nowe rosyjskie propozycje zostaną zaakceptowane, powstanie nowa grupa robocza. Uzgodni ona kraje, które staną się częścią tych porozumień – powiedział Syryjczyk.

Jak dodał, zgodnie z założeniem siły rozgraniczające będą miały praw do noszenia broni.