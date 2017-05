Tony Blair powraca

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Sobotni marsz w Warszawie. Neonaziści skandowali, policja ochraniała

Zdaniem byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira „w brytyjskiej polityce jest ogromna luka, którą może on zapełnić”. Zamierza on odegrać kluczową rolę w procesie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Blair w lutym wzywał Brytyjczyków, którzy popierają członkostwo Zjednoczonego Królestwa we Wspólnocie, do oprotestowania wyników referendum w sprawie Brexitu.

— Brexit stał się dla mnie bezpośrednią motywacją do większego zaangażowania się w politykę – powiedział 63-letni polityk w wywiadzie dla „Mirror”. Jak dodał, wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie bardzo trudnym procesem.

— Nie chcę znaleźć się w sytuacji, gdy przeżywany ten historyczny moment, a ja nic nie powiedziałem, ponieważ będzie to oznaczać, że nie troszczę się o ten kraj. Troszczę się – zaznaczył były premier.

Procedura Brexitu została oficjalnie uruchomiona pod koniec marca tego roku. Rozmowy w sprawie warunków wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty zaplanowano na czerwiec. Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej do końca marca 2019 roku.