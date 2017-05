Premier Francji: UE nie przetrwa prezydentury Le Pen

„UE osłabiona Brexitem nie zniesie kolejnego wstrząsu, który nastąpi po dojściu do władzy we Francji otwarcie eurofobicznego rządu" — cytuje agencja Reuters fragment z kolumny Cazeneuve'a, która ukazuje się we wtorki w gazecie Liberation.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva Le Pen proponuje alternatywę dla UE

W tej rubryce premier Francji reprezentujący partie socjalistów ponownie wzywa współobywateli, aby w drugiej turze wyborów, która odbędzie się 7 maja, głosowali na rywala Le Pen, byłego ministra gospodarki kraju, lidera ruchu politycznego En Marche! Emmanuela Macrona. Dzisiaj ma ukazać się specjalne 16-stronicowe wydanie Liberation skierowane przeciwko Frontowi Narodowemu.