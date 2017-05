Bloomberg: Rosja przygotowuje dla Merkel „konia trojańskiego”

Gazeta podkreśla, że w Niemczech mieszka około 2,5 mln rosyjskich Niemców, którzy preferują rosyjską telewizję i stanowią znaczną część wyborców. Bloomberg nazywa ich „koniem trojańskim Putina", ponieważ byli rodacy mogą wywrzeć nieprzewidywalny wpływ na wynik wyborów. Na przykład partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zapewniła sobie poparcie 1,5 mln rosyjskojęzycznych obywateli, którzy wcześniej chcieli głosować na Merkel.

Gazeta przytacza historię programisty z Kolonii Jewgienija Schmidta, który przyjechał do Niemiec pod koniec lat 90. Najpierw był zwolennikiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, a później przeszedł do antyimigranckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Obecnie pochodzący z Rosji mieszkańcy stanowią jedną trzecią zwolenników AfD. Schmidt zaczął aktywnie wspierać ruch po atakach imigrantów na kobiety w Kolonii w noc sylwestrową. Według niego niemieckie media przemilczały ataki, podczas gdy rosyjskie media informowały o nich. Po tej sytuacji Schmidt stracił zaufanie do niemieckich mediów i zaczął oglądać wiadomości w rosyjskiej telewizji.

Bloomberg podkreśla, że w rosyjskich mediach często pojawiają się reportaże o życiu imigrantów i uchodźców w Niemczech i reakcji niemieckiego społeczeństwa na nich. Na przykład telewizje aktywnie nagłaśniają akcje protestacyjne ruchu antyislamskeigo Pegida i opowiadają, jak migranci obciążają system ubezpieczeń społecznych w Niemczech.

Ponadto periodyk twierdzi, że Kreml utrzymuje kontakty z niemieckimi partiami prawicowymi przez pośrednika, przedsiębiorcę Konstantina Małofiejewa, założyciela spółki inwestycyjnej Marshall Capital. Małofiejew utrzymuje rzekomo kontakty z partią AfD i jest nieoficjalnym reprezentantem interesów Rosji wśród niemieckich partii prawicowych.