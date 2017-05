Le Pen plagiatuje przemówienia Fillona?

W opublikowanym materiale równolegle prezentowane są wystąpienia Fillona z 15 kwietnia i Le Pen z 1 maja.

Niektóre frazy są niemal identyczne. Na przykład, Fillon mówi: „Jest reńskie pograniczne — najbardziej odkryte, najniebezpieczniejsze, ale też najbardziej obiecujące. To świat niemiecki, z którym często byliśmy skonfliktowani, ale z którym będziemy współpracować w wielu sferach”.

Z kolei Le Pen powtarza w zasadzie te same słowa: „Jest reńskie pograniczne — najbardziej odkryte, najbardziej obiecujące. To świat niemiecki, z którym będziemy współpracować w wielu sferach, jak długo uda nam się zachować sojusznicze relacje, a nie podporządkowania”.

Obaj politycy cytują też francuskiego premiera z czasów I wojny światowej Georgesa Clemenceau’a: „W przeszłości — żołnierze Boga, dziś – żołnierze Wolności. Francja zawsze będzie żołnierzem ideałów”.

Jak informuje BBC News, doradcy Le Pen odpowiedzieli na oskarżenia o plagiat. Według wiceprzewodniczącego Frontu Narodowego Floriana Philippota przemówienie kandydatki było „ironicznym odesłaniem” do przemówienia Fillona, mającym na celu skłonienie do dyskusji na temat tożsamości Francuzów. Jak dodał, świadczy to o gotowości skrajnie prawicowej polityk do rezygnacji z międzypartyjnych rozbieżności.