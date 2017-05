Unia stawia Turcji nowe warunki. Dla Turcji to prowokacja

Zastępca sekretarza stanu tureckiego MSZ Kaan Esener nazwał nowe wymogi wobec Ankary dotyczące wejścia do UE prowokacją i próbą „wypchnięcia jednego państwa z dialogu".

„UE to piękny projekt i powiedzieliśmy, że chcemy być jego częścią. Ale jest to możliwe tylko jeśli UE też chce nas w nim widzieć. Odrobiliśmy pracę domową… Referendum zmieni konstytucję Turcji, ale UE także powinna podjąć swoją decyzję" — podkreślił, odpowiadając na pytanie dziennikarza, jak referendum może wpłynąć na prawdopodobne członkostwo Turcji w UE.

Według słów Esenera nowe wymogi UE dotyczące między innymi zniesienia kary śmierci są „prowokacją". „Turcja zdaje sobie sprawę z tego, że to czerwona linia… ale to nie konstruktywny dialog. To próba wypchnięcia jednego państwa z dialogu" — dodał.

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani nazwał nieakceptowalnym stanowisko Ankary w kwestii kary śmierci i aresztowań dziennikarzy i oponentów politycznych. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Turcja zmieni opinię w tych kwestiach i dodał, że UE „nie zamknie drzwi" przed tym państwem.

Turcja w 1963 roku podpisała umowę stowarzyszeniową z UE (wówczas WE), a w 1987 roku złożyła wniosek o członkostwo w Unii. Jednak rozmowy w sprawie przystąpienia rozpoczęły się dopiero w 2005 roku, przy czym były wielokrotnie przerywane z powodu różnic.

Obecnie jest otwartych 16 z 36 rozdziałów dossier negocjacyjnego. W marcu ubiegłego roku rozmowy zaktywizowały się, gdy Turcja zgodziła się sprzyjać wstrzymaniu napływu migrantów do Europy.