Wielka Brytania oskarżyła Niemcy i UE o ingerencję w wybory

Pisze o tym The Daily Thelegraph, powołując się na źródła bliskie May. Według ich danych wysocy rangą urzędnicy w niemieckim rządzie i organach UE spowodowali wyciek poufnych informacji o prywatnych spotkaniach May w celu osłabienia autorytetu premier w oczach wyborców.

Zdaniem źródeł periodyku Theresa May stała się „ofiarą zmowy" przed wyborami parlamentarnymi. Wydaje się, że Niemcy i UE naruszają „dawną tradycję, zgodnie z którą państwa nie mieszają się w wybory innych krajów" — podkreśla jeden z nich.

Próby osłabienia stanowiska May są związane z chęcią Niemiec i UE skłonienia obywateli Wielkiej Brytanii do oddania głosu na siły polityczne gotowe na ustępstwa w rozmowach z Brukselą w sprawie wyjścia państwa z UE — pisze The Telegraph. Jednocześnie May potwierdziła twarde stanowisko w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii, co wywołuje niezadowolenie eurourzędników — podkreśla periodyk.

Wcześniej do wiadomości publicznej podano, że został rozwiązany brytyjski parlament. Przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii są zaplanowane na 8 czerwca. Swoją decyzję w sprawie rozwiązania parlamentu i przeprowadzenia przedterminowych wyborów Theresa May wyjaśniła dążeniem do konsolidacji brytyjskiego społeczeństwa przed rozmowami w sprawie Brexitu. Konserwatywna Partia z premier May na czele jest uważana za faworyta wyścigu wyborczego.