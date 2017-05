Spotkanie rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem. Kiedy uczestnicy spotkania zajęli już swoje miejsca okazało się, że jedno miejsce zostało puste. Okazało się, że rzecznik tureckiego prezydenta zgubił się w tłumie i nie zdążył usiąść ze swoim szefem. Po uśmiechach na twarzach widać było, że obaj prezydenci są w dobrym nastroju. W przemówieniu powitalnym Władimir Putin zaznaczył, że stosunki Rosji i Turcji nabierają szczególnego charakteru, a Recep Tayyip Erdogan nazwał Putina „drogim przyjacielem”.

© AFP 2017/ Ozan Kose Erdogan do UE: Potrzebujecie takiego państwa jak Turcja

Kluczowym tematem jest współdziałanie w Syrii. Turcja, podobnie jak Rosja, walczy z terrorystami w arabskiej republice. Podobnie jak Rosja kładzie nacisk na potrzebę długotrwałego rozejmu i rozpoczęcia pełnoprawnego procesu negocjacyjnego między stronami konfliktu. Jednak istnieją również sprzeczności. W północnej Syrii, podobnie jak w Iraku, Turcy systematycznie uderzają w obszary kontrolowane przez Kurdów, motywując to ich związkiem z Partią Pracujących Kurdystanu, która jest zakazana w Turcji. Tymczasem Kurdowie w Syrii prowadzą aktywną walkę z terrorystami PI, dlatego Moskwa potępia tureckie ataki na kurdyjskie pozycje, uznając je za nieuzasadniony akt agresji.

Tuż przed wylotem do Soczi Erdogan oświadczył, że będzie prosić Moskwę o pełne zdjęcie sankcji handlowych. Przede wszystkim mowa o dostawach do Rosji produktów rolnych z Turcji.

Rosja nałożyła embargo na produkty z Turcji 1 stycznia 2016 roku w odpowiedzi na atak tureckich sił powietrznych na rosyjskiego Su-24 w Syrii. Jednak po przeprosinach Turcji i normalizacji stosunków szereg ograniczeń zostało zdjętych. Obecnie zakazane pozostają tureckie zamrożone mięso i podroby z kurczaków i indyków, pomidory, ogórki, świeże winogrona, jabłka, gruszki i truskawki.

Turcja ze swojej strony od 15 marca tego roku zmieniła procedurę importu niektórych rodzajów produktów rolnych, w tym pszenicy i oleju słonecznikowego. Przy czym Rosja nie znalazła się w wykazie państw kwalifikujących się do bezcłowych dostaw.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Putin i Erdogan omówią dostawy wyrzutni S-400 do Turcji

Politolog, specjalista ds. Bliskiego Wschodu Anatolij El Murid w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że dla Turcji zniesienie restrykcji handlowych jest palącym problemem.

„Jest zrozumiałe, że nie jest to kwestia organów nadzorczych, lecz czysto polityczna, którą należy rozwiązać. I Erdogan oświadczył, że jeśli Rosja i Turcja chcą zwiększyć obroty w handlu do 100 miliardów dolarów, to powinny zostać zdjęte te polityczne ograniczenia dotyczące handlu. Gospodarka Turcji bardzo silnie niepokoi, bo teraz stosunki Turków z Europą bardzo gwałtownie się pogorszyły. Decyzje o zdjęciu wzajemnych ograniczeń handlowych między Rosją a Turcją zależą od tego, jakie zrobimy wzajemne ustępstwa właśnie w sferze politycznej, a sprzeczności w polityce są bardzo poważne”- powiedział Anatolij El Murid.

Prezydenci omówili również duże projekty infrastrukturalne. W pierwszej kolejności gazociąg „Turecki Potok”, który będzie dostarczać błękitne paliwo do Turcji i Europy. Już ogłoszono, że budowa gazociągu rozpocznie się w tym roku.

Porządek obrad przywódców był bogaty. Oprócz wcześniej wymienionych tematów jest to wspólna walka z terroryzmem, współpraca w sferze wojskowo-technicznej. Wiadomo, że Turcy są konkretnie zainteresowani rosyjskimi systemami rakietowymi S-400.

Od sierpnia ubiegłego roku Erdogan i Putin spotkali się już po raz piąty. Teraz Rosja jest pierwszym krajem, do którego turecki prezydent udał się z wizytą po zwycięstwie w referendum. Tej wygranej swojemu odpowiednikowi pogratulował Władimir Putin.